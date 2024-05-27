工研院擴大與日本山口縣合作 聚焦半導體、智慧農業

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（中央社記者張建中新竹27日電）工研院今天與日本山口縣舉辦深度交流會議，延續雙方在智慧製造合作基礎，擴大至半導體及智慧農業領域交流。

工研院透過新聞稿表示，這次日方交流單位有山口縣產業振興財團以及產業技術中心，這兩機構為山口縣政府與民間共同組成，主要協助在地產業技術提升、促進中小企業發展及推動新興產業。

工研院指出，透過這次深度交流，工研院將與山口縣在地產業進一步擴大合作範圍，發揮跨領域優勢，深化台日雙方企業互利互惠，共創雙贏。

在半導體領域方面，工研院將協助日本半導體產業聚落發展，並為有意進軍半導體市場的在地企業提供經驗支持、技術加值、供應鏈串聯及顧問服務建議。

智慧製造領域，工研院分享加工設備預兆診斷、智慧研磨拋光等研發成果，包括利用事前模擬設計及智慧化監控技術開發，協助廠商提升產業競爭力的成功經驗。

智慧農業領域，工研院期待能鏈結當地具代表性的食品產業，共同開發低碳植物基高價值產品，開拓新市場與商機。

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工研院院長劉文雄表示，工研院與日本長期在半導體、電光、綠能、生醫等領域均有研發合作，以及人才交流。山口縣產業種類多元，包括重工業、半導體材料、農漁業、運輸機械廠商等業態豐富，且當地擁有許多知名企業設點，如化學工業大廠德山總部即位在山口縣。

劉文雄說，山口縣有許多技術優異的中小企業，並形成產業聚落，期盼深化雙方夥伴關係，擴大半導體、智慧製造、智慧農業等應用領域的商機，共創雙邊產業躍升及提升國際競爭力。（編輯：黃國倫）1130527