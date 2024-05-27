光寶科看好AI PC需求 下半年動能比往年強

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）光寶科全力搶攻AI人工智慧商機，總經理邱森彬今天表示，AI PC需求比原先預期來得好，過去光寶科上、下半年營收比大約48:52，今年可望變為45:55，今年下半年動能比往年更強。

光寶科今天舉行股東常會，公司因啟動轉型計畫，採取精實聚焦策略，汰弱留強，去年營收新台幣1483.33億元，年減14.4%，創下20年新低；不過稅後純益145.7億元，較2022年成長2.9%，逆勢創下歷史新高，換算每股純益6.36元。

光寶科今天股東會通過股利政策，2023年下半年每股擬配發現金股息2.5元，加計去年上半年現金股利2元，合計2023年全年股利為4.5元，股利配發率約為71%。

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邱森彬會後接受媒體採訪，他表示，下半年AI PC需求比預期來得強。原先市場預估今年PC市場較去年持平到微幅成長，不過現在看起來會更好，預估下半年AI PC可推升整體PC市場出貨成長6%至10%，帶動全年PC產業較去年成長約3%到5%，光寶科將受惠。

另外在AI伺服器方面，光寶科的液冷散熱系統與機構件已於5月開始送樣，如果順利取得認證，明年可望貢獻公司營運。（編輯：楊凱翔）1130527