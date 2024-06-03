光寶科高效電源系統 打進GB200伺服器供應鏈

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）光寶科布局AI伺服器市場傳捷報，今天宣布將在台北國際電腦展（COMPUTEX），與生態系夥伴首度共同展示輝達（NVIDIA）最新的GB200 NVL72 AI伺服器。

光寶科表示，這款專為NVIDIA Blackwell架構打造的高效電源系統，由光寶科在台灣設計製造，符合最新的NVIDIA MGX機架規格，並兼容ORv3第三版開放機架標準，整合櫃中櫃（canister）、1400安培匯流排，與機架式電源（power shelf），提供高功率密度的電源解決方案，協助客戶加速新世代AI伺服器機櫃整合，打造一站式高階AI系統解決方案。

此外，光寶科也積極投入研發符合NVIDIA Blackwell架構的液冷系統，預計推出2款液冷方案，包含一款水對水的in-row CDU 600kW（一對多智能冷卻主機），以及另一款水對氣的100kW sidecar（櫃式氣冷），以滿足高效能AI運算的散熱需求。

光寶科總經理邱森彬2日親自出席NVIDIA執行長黃仁勳的專題演說。他上週在光寶科股東會後就預告，光寶科的GB200電源產品預計8月開始出貨，另外液冷散熱系統5月已經送樣認證。

邱森彬指出，光寶科具備電源、散熱、機櫃、軟體、系統5大關鍵能力，能整合液冷技術與電源系統，包含從PSU（供電單元）、水冷板、CDU（冷水分配器）、電源架至整個機櫃，為客戶提供全方位的資料中心AI伺服器液冷散熱解決方案。（編輯：張均懋）1130603