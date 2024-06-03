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黃仁勳演講多次點名 巨大：思考用AI改善生產

2024/6/3 18:02
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（中央社記者潘智義台北3日電）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2日在主題演講中多次提到自行車大廠巨大機械，讓市場好奇AI和傳統產業碰撞出什麼火花。巨大表示，AI是大趨勢，巨大在全球設有多個製造基地，當然也在積極思考，未來是否有機會運用AI來改善生產與工作流程。

黃仁勳來台參加台北國際電腦展，也讓人工智慧（AI）話題急速增溫，巨大針對黃仁勳在演講中多次提到AI工廠與AI製造的目標，並藉此衍生出龐大的生態系提出說明。

巨大指出，集團在全球設有多個製造基地，評估未來是否有機會運用AI改善生產與工作流程，取得更智能化的製作流程與最佳工作效率。當然這些目前都還是一些概念與想法，還需要更多的時間來研究並決定方向。

巨大說明，在台中大甲建置的國際物流中心，有採用輝達策略夥伴廣運（Kenmec）所提供的自動化倉儲系統。

巨大機械2019年於台中興建營運及研發總部新大樓，以及自動化國際物流中心，同年將全球營運總部自台中大甲搬至台中科學園區。（編輯：張良知）1130603

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