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高通執行長艾蒙：電腦產業將重生

2024/6/3 16:20（6/3 16:42 更新）
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台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）3日開幕，高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）（圖）下午發表主題演講，探討未來與PC互動的方式。中央社記者翁睿坤攝 113年6月3日
台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）3日開幕，高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）（圖）下午發表主題演講，探討未來與PC互動的方式。中央社記者翁睿坤攝 113年6月3日
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（中央社記者張建中台北3日電）高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今天首度現身台北國際電腦展演講，他表示，電腦產業將重生，新世代電腦將由高通驅動。包括華碩、宏碁、HP、戴爾、聯想等多家電腦廠同步為高通站台。

艾蒙今天說，微軟（Microsoft）的Windows正在重新定義個人電腦體驗，提供結合AI的創新能力，從根本改變與電腦的互動。Copilot讓人工智慧直接在設備上運行，將可降低延遲、提升反應力。

艾蒙指出，生成式人工智慧（AI）將為電腦效率及介面帶來改變，隨著導入神經處理單元，將發輝高效能及低溫的特點。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁長期與高通合作，宏碁的Swift 14 AI是採用高通處理器。他並指出，宏碁專注於使用者體驗，Swift 14 AI觀看影片可維持26小時。

華碩指出，AI PC的推出將重塑電腦產業。聯想指出，AI PC將更聰明的技術以及AI帶給大眾，旗下的ThinkPad T14s Gen6和Yoga Slim 7x搭載高通的Snapdragon X Elite處理器。（編輯：張均懋）1130603

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