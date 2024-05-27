印度台商總會首辦高球賽 以球會友發掘合作機會

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（中央社記者林行健新德里27日專電）新成立不久的印度台商總會昨天在班加羅爾市舉辦2024年第1屆印度台商總會高爾夫球邀請賽，旅印度台商首次齊聚一堂，以球會友之際，也交流經驗，發掘未來合作機會。

邀請賽由今年4月22日成立的印度台商總會主辦，德里、班加羅爾（Bangalore）及清奈（Chennai）3個台灣商會協辦，吸引約80名在地台商、印度、日本及韓國企業高階主管人員參與，場面盛大熱烈。

駐印度代表葛葆萱伉儷、駐清奈辦事處處長陳俊郎偕同仁共襄盛舉。

為加強業者間的交流，比賽採男女及區域混合，共11組參賽。

活動地點Prestige Golfshire高爾夫球場風景秀麗，球賽由葛葆萱開球；信通交通器材印度公司總經理陳杰以72桿奪得個人總冠軍，班加羅爾台商會為團體總冠軍。

除了高爾夫球賽，主辦單位還安排多場餐敘促進業者交流。

葛葆萱於餐敘中特別提及，印度台商總會成立1個月餘便能安排此賽事，充分發揮台商總會功能，凝聚在印台商力量，期待未來有台商聚集之處，便有台灣商會，建立更綿密的網絡，以發揮台商的綜效。

他補充，新進台商更可透過商會組織減少學習曲線，盡快融入印度社會，希望參賽者除了切磋球技，更能交流彼此在印度經商觀察與經驗，發掘未來的合作機會。

印度台商總會總會長何俊炘表示，這場高球賽別具意義，來自印度各城市的台商首次匯聚一堂，以球會友，商會展現高度凝聚力，有錢出錢、有力出力，驗證印度台商總會成立後，各地區分會的協作能力。

班加羅爾台商會會長、印度台商總會副總會長陳木騰說，雖然時間安排短促，但仍圓滿完成總會交辦任務，感謝義工們鼎力協助和商會會員出錢才能完成總會任務；陳木騰也是印度台商總會副總會長。

下屆印度台商總會高爾夫球邀請賽將由清奈台灣商會接手主辦，期盼未來有更多新血加入台灣商會，壯大印度台商社群。（編輯：韋樞）1130527