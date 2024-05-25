印度夏日狂歡節登場 葉達夫：慶祝印台深遠友誼

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）印度台北協會主辦的「印度夏日狂歡節」今天在台北登場，印度台北協會會長葉達夫表示，此次活動盼透過舞蹈、音樂及美食展現印度多元的文化，以及對台灣的深遠友誼，也非常歡迎台灣朋友造訪印度。

印度台北協會主辦的「印度夏日狂歡節」活動，今天傍晚在華山1914文創園區登場，兩天活動盼讓民眾更瞭解印度文化，包括葉達夫、民眾黨主席柯文哲、外交部次長田中光等人出席開幕儀式。國民黨主席朱立倫在柯文哲離開後，也到場逛攤位，2人未能碰面。

葉達夫（Manharsinh Yadav）致詞表示，很高興能在台北這個活潑的國際城市舉辦印度文化活動，透過舞蹈、音樂及美食呈現印度多元的文化，也非常歡迎台灣朋友造訪印度，親自體驗這個美麗國度的魅力。

葉達夫說，這次活動剛好安排在佛誕節後，很開心能將佛陀的祝福，與所有的朋友分享。明年是台灣與印度互設代表處30週年，相信台印關係未來將持續蓬勃成長。

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田中光致詞指出，感謝印度台北協會將印度的美食、文化與色彩帶來台灣，豐富台灣的文化與美食，近年台印關係在經貿、科技與醫療等層面的發展良好，印度在台留學生人數，也比2015年高出一倍。

田中光表示，印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）曾說「生如夏花之絢爛」，他要用這句話跟大家分享，希望大家能享受這次活動，祝願在場來賓度過一個絢麗多彩的夏天。（編輯：林克倫、林興盟）1130525