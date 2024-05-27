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南韓軍方：北韓向西海南方發射不明飛行物

2024/5/27 22:12（5/27 22:28 更新）
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圖為北韓4月20日試射新型防空飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）南韓合同參謀本部表示，北韓今天向西海南方發射不明飛行物體。尚未確認是否為北韓預告將發射的人造衛星或是飛彈。

北韓今天凌晨通報日本，表示計畫在6月4日前發射搭載人造衛星的火箭，日本與南韓政府均就此譴責北韓違反聯合國安理會決議，要求北韓取消計畫。（編輯：韋樞）1130527

北韓疑試射飛彈 日本政府一度對沖繩發布警報

（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本防衛省（國防部）研判北韓發射彈道飛彈，今晚對沖繩縣發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲民眾在建築物內或地下室避難。後來，日本研判這枚飛彈不會朝日本飛來，於晚間11時許（台灣時間晚間10時許）解除警報。

日本政府研判北韓可能試射彈道飛彈，於今晚10時46分（台灣時間晚間9時46分）對沖繩縣發布全國瞬時警報系統（J-Alert），後來研判這枚彈道飛彈不會朝日本飛來，於晚間11時3分左右解除J-Alert警報。

北韓已通知日本計劃5月27日凌晨至6月4日間朝黃海和呂宋島以東方向，發射一枚搭載人造衛星的火箭。

日本內閣官房長官林芳正今天表示，已要求北韓方面中止發射。（編輯：韋樞）1130527

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