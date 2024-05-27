北韓預告發射衛星 南韓加強戰鬥機射擊訓練因應

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）北韓今天通報日本有關6月4日前發射人造衛星的計畫，南韓軍方為此出動20多架戰鬥機進行射擊訓練，展現因應北韓這類活動的軍事實力；南韓總統尹錫悅也在上午進行的中日韓峰會表示，國際社會應強力應對此事。

尹錫悅今天在中日韓峰會開場致詞時表示，北韓利用彈道飛彈技術進行的一切發射都違反聯合國安理會決議，威脅區域及國際和平穩定，若北韓不顧警告強行發射衛星，國際社會應做出堅決應對措施。

北韓去年3度發射人造衛星，2次失敗後，第3次成功發射軍事偵察衛星，雖然性能仍遭質疑，但研判正在軌道上正常運行。平壤當局今天凌晨依規定向日本海上保安廳通知新一次發射衛星規劃，預計5月27日至6月4日間朝黃海及呂宋島以東方向，發射搭載人造衛星的火箭。

南韓合同參謀本部表示，為展現反對北韓發射人造衛星的堅決立場與「即時、強力、徹底的」應對能力，南韓軍方今天下午1時出動20多架戰鬥機，在前線中部地區的禁航區以南加強飛行與射擊訓練。

日本內閣官房長官林芳正今天也公開要求北韓終止發射衛星，並表示自衛隊已根據防衛大臣的「破壞措施命令」採取必要措施。（編輯：韋樞）1130527