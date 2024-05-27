雞農製非制式空氣槍驅趕老鼠 判刑1年8月

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（中央社記者鄭維真彰化縣27日電）謝姓雞農為驅趕雞舍老鼠，在網路購買空氣槍及鋼瓶，製成具殺傷力的非制式空氣槍，警方據報搜索查扣相關證物，法院近日依犯非法製造非制式空氣槍罪判處1年8月，緩刑4年。

根據彰化地方法院判決書，謝姓雞農去年6月從網路購買不具殺傷力空氣槍及鋼瓶，加裝彈簧墊片，製造可發射子彈具殺傷力的非制式空氣槍。警方獲報後於11月到養雞場搜索，查扣1枝非制式空氣槍、鋼瓶及鋼珠彈。

被告稱經營養雞業月入新台幣約10萬元，需扶養年邁父親及2名未成年子女，為了驅趕雞舍內老鼠，以防老鼠咬壞雞蛋和電線設備，避免損失，才犯下此案，希望給他一次改過自新的機會。

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法官認為，被告犯罪動機單純，並非出於危害社會不法目的，且無證據顯示被告持此槍要供自己非法用途或供他人犯罪使用，犯罪手段尚屬平和，且無前科，犯後始終坦承犯行，可見悔悟之心。

法院一審判謝姓雞農犯非法製造非制式空氣槍罪，處有期徒刑1年8月，併科罰金3萬元。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，提供60小時義務勞務，並支付公庫5萬元。全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130527