台北天空塔海外股權要賣 以提交意向書形式銷售

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（中央社記者賴言曦台北27日電）仲量聯行受債權接管人委託為獨家代理，今天宣布以提交意向書形式銷售間接持有台北天空塔（The Sky Taipei）的海外公司全數股權。

仲量聯行透過新聞稿表示，台北天空塔為亞太區罕見開放標售的大型指標建案，提供難得的投資機會，所有提交的意向書必須嚴格遵守台灣在內的所有相關地區的投資法規，有意投標者需於7月5日下午5時前提交意向書。

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仲量聯行說明，台北天空塔位於台北市信義區松智路與松壽路口，樓高288公尺，落成後將成為台灣第2高樓，僅次於台北101大樓；這座以酒店為主的混合式發展項目包括零售空間、餐飲體驗和表演中心。

仲量聯行表示，整體建案總樓地板面積約8萬6920平方公尺（相當於2萬6300坪），總占地面積約6830平方公尺（約2066坪），坐落於台北市「蛋黃區」最繁華、時尚的商業中心，與台北101及新光三越等著名百貨僅咫尺之遙，並鄰近市政府轉運站、捷運板南線及淡水信義線，交通便利性極佳。（編輯：張均懋）1130527