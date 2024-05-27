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台英交流「換屋計畫」 藝術家與東引島對話

2024/5/27 22:04（5/27 22:26 更新）
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台英藝術交流「換屋計畫」今年前進馬祖東引島，由3名藝術家駐島1個月，25日以講座、走讀、表演等互動形式發表創作成果。藝術家原承伯（圖）將創作舞台設在中柱橋旁，以海漂垃圾為主題，探討島嶼上漂流與等待的關係。（鹹味島合作社提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月27日
台英藝術交流「換屋計畫」今年前進馬祖東引島，由3名藝術家駐島1個月，25日以講座、走讀、表演等互動形式發表創作成果。藝術家原承伯（圖）將創作舞台設在中柱橋旁，以海漂垃圾為主題，探討島嶼上漂流與等待的關係。（鹹味島合作社提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月27日
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（中央社記者潘欣彤連江27日電）台英藝術交流「換屋計畫」今年主題為「邊境漫遊」，3名藝術家10日起於馬祖東引駐村1個月，創作出與島上空間、時間對話的藝術作品。

鹹味島合作社負責人蔡沛原今天接受中央社訪問說，3名藝術家為英國跨媒材藝術創作者克洛依‧史密斯（Chloë Smith）、旅英台籍表演藝術家原承伯、日籍策展人兼藝術實踐者今關友里香（Yurika），3人10日起進駐東引，並於25日以講座、走讀、表演等互動形式發表創作成果。

Yurika提出長期性的「東引椅子計畫」，邀請民眾拍下島上的椅子照片提供給她，她會在社群網路上公開，呈現日常生活樣態。Chloe以島上軍事觀景窗為發想，帶領鄉親以不同視角體驗東引，並分享她在東引最喜歡的空間與景色。原承伯則以海漂垃圾為主題，探討島嶼上漂流與等待的關係，並以表演藝術形式分享給觀眾。

駐島創作即將畫下句點，Chloe接受中央社記者採訪說，東引民眾十分歡迎他們，島民熱情讓她捨不得離開，而東引美景給了她許多藝術創作的靈感。原承伯則認為，駐地創作讓他有不同視角閱讀東引，品嘗島上生活的酸甜苦鹹。

換屋計畫（Artists Home Swap）是一項跨文化、跨域的台英藝術交流計畫，希望拓展國際視野，促進跨文化交流與合作。今年由國家發展基金會指導，由東引社區空間鹹味島合作社聯手策展平台PERFORMINGBORDERS舉辦，也是該計畫首度跨足東引。（編輯：唐聲揚）1130527

台英藝術交流計畫「換屋計畫」今年在馬祖舉辦，由3名藝術家，包括英國跨媒材藝術創作者克洛依．史密斯（Chloe Smith）（中）、旅英台籍表演藝術家原承伯（左1）、日籍策展人兼藝術實踐者今關友里香（Yurika）（右1）10日起在東引駐島1個月。（鹹味島合作社提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月27日
台英藝術交流計畫「換屋計畫」今年在馬祖舉辦，由3名藝術家，包括英國跨媒材藝術創作者克洛依．史密斯（Chloe Smith）（中）、旅英台籍表演藝術家原承伯（左1）、日籍策展人兼藝術實踐者今關友里香（Yurika）（右1）10日起在東引駐島1個月。（鹹味島合作社提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年5月27日
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