大東電5/28登錄興櫃 台電認證345kV電纜廠

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（中央社記者潘智義台北27日電）國泰證券主辦案大東電業廠將於28日登錄興櫃，興櫃登錄價71.8元。國泰證券指出，大東電為全台唯4獲得台電345kV資格的廠商，也是台股目前唯一尚未掛牌的特高壓電纜股，受惠能源轉型，訂單能見度達2026年，在手金額突破百億。

大東電成立於1962年，主要產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，占營收比重高達85.7%，屬相當純正的電纜廠 。

電線電纜屬於國家級建設，廠商須經過台電評鑑合格，才能參與國家電力工程。認證制度從低壓25kV至特高壓345kV資格大約需要10年，且電纜體積龐大、生產環境要求高，具備一定進入門檻，目前台灣僅4家合格廠商，屬寡占市場。

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大東電專精於電線電纜技術，2001年和2015年分別取得台電161kV、345kV資格，距今已完成超過48條電纜線路及78座變電所，施作實績串連整座台灣，超過1萬5000公里；此外，大東電也是國內最大橡膠電纜廠，提供包含中油、晶圓大廠等廠區建置。

受惠能源轉型，在政府及民間雙引擎帶動下，大東電統計，2023年營收達新台幣42.2億元，年成長率8.21%，稅後淨利4.1億元，每股稅後盈餘（EPS）6.77元。（編輯：張均懋）1130527