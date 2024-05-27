彭博專訪 經濟部政次陳正祺：台積電海外設廠對台有利
2024/5/27 20:09（5/27 20:26 更新）
（中央社台北27日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，經濟部政務次長陳正祺表示，台積電計劃將部分晶圓廠設在海外，將對台灣「非常有利」，因為這讓台積電與客戶更緊密合作並有助招募最優秀人才。
報導指出，台積電海外設廠一事，已引發對於台灣晶圓代工領導地位被削弱的擔憂，這種憂慮已在國內評論家之間蔓延開來，並登上報紙社論版面。
陳正祺5月21日接受彭博專訪時說道：「我們的半導體海外投資，實際上對台灣非常有利，包括經濟以及安全層面。」
他提及：「首先他們貼近客戶，再者他們貼近最棒、最優秀、最聰明的人才。第三，他們會跟客戶合作，開發最先進、最需要的技術。」
儘管華府希望台積電協助把先進半導體製造帶回美國，但台積電一直設法解決當地的勞工問題。陳正祺認為，亞利桑那州晶圓廠的管理是台積電面臨最大挑戰之一。
陳正祺還說：「他們正變得更加國際化。他們需要掌握管理的資訊，如何管理海外子公司，接著是如何管理他們的活動或人才，且要非常遵循當地法規和不同文化。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130527
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