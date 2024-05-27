鈺寶預計第2季創新板上市 3年內挑戰全球音箱龍頭

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（中央社記者張建中台北27日電）神盾集團旗下鈺寶預計第2季創新板掛牌上市，總經理黃良駿表示，音箱是鈺寶主要目標市場，全球前10大品牌廠中有7家廠商是鈺寶的客戶，預計下半年將再增加韓系客戶，力拚3年內挑戰全球龍頭地位。

鈺寶將於28日舉行上市前業績發表會，今天下午舉行媒體交流會，副董事長蔡玲君及總經理黃良駿說明鈺寶的發展現況。

黃良駿說，鈺寶成立於1998年，主要從事無線音訊傳輸晶片及模組研發與銷售，音箱為主要目標產品市場，去年營收比重約72%；樂器應用市場比重約23%。

鈺寶目前資本額新台幣4.2億元，神盾集團旗下安國為最大法人股東，持股比重逾30%。

黃良駿表示，全球前10大音箱品牌廠中有7家為鈺寶客戶，預計下半年將新增韓系客戶，未來將進一步囊括全數前10大品牌廠客戶，3年內將挑戰全球龍頭寶座。

隨著消費性電子市場回溫及品牌客戶庫存回復至健康水位，鈺寶今年來營收逐月攀高，4月營收達3459萬元，為21個月新高水準，累計前4月營收1.02億元，年增13.71%。

黃良駿說，無線電競週邊產品預計第3季量產，挹注營運成長動能，估計今年營收比重將約3%。法人估計，隨著營收成長，鈺寶第2季營運有機會轉盈。（編輯：張均懋）1130527