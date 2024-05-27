防內部顛覆 立陶宛禁止境內俄籍永居者擁槍

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）立陶宛國會2022年底通過修法，針對境內有永久居留權的俄羅斯和白俄羅斯籍人士，撤銷槍械持有許可。立陶宛警政署今天表示，除了2個例外，所有槍械皆已上繳警方或進入合法交易管道。

相關法規修正案由時任立陶宛國會國家安全暨國防事務委員會主席、現任國防部長卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）提出。他今年3月接任國防部長；在擔任國會國防委員會主席期間，曾於去年初訪台。

關於為何有必要禁止具永居權的俄羅斯和白俄羅斯籍人士持有槍械，卡斯楚那斯在推動修法期間表示，這是為了防止對「敵意國家」友善的人士形成顛覆組織，從事有害立陶宛安全的活動。

據立陶宛警政署統計，在2022年底國會通過相關修法時，具槍械持有許可的俄羅斯及白俄羅斯籍人士分別為294及46人。至今年4月1日止，他們可選擇經合法管道出售槍械，或者主動將槍械交給警方。4月1日期限過後，警方依規定取走剩下的槍械，暫由警方保管。

立陶宛警政署告訴波羅的海通訊社（BNS），目前僅剩2人未依法處置所持有槍械。這2人目前不在立陶宛境內；一旦入境，他們持有的槍械就會被警方收走。

不過，在支持立陶宛強化國家安全的人士之中，也有意見認為相關措施即便立意良善，作法卻有值得檢討之處。

安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）告訴中央社，若懷疑俄羅斯、白俄羅斯籍人士的忠誠度，則較合理作法應是把他們的居留資格修改得更嚴，而不是在允許他們長期居留後，選擇性地排除他們的權利。

他指出，立陶宛擁槍規定本來就嚴格；原本已通過審核合法持槍的俄羅斯、白俄羅斯籍具永久居留權人士，他們對立陶宛的忠誠度未必會低於其他在立陶宛境內的外籍人士。

另一方面，立陶宛國會正審議去年秋天提出的法規修正案，內容為鬆綁立陶宛公民的A級（自動及半自動）武器持有限制。卡斯楚那斯是提案人之一。

根據提案，所有完成義務兵役基礎軍事訓練的立陶宛公民，皆應可合法持有自動步槍等自動火器。

按現有法規，僅專業部隊、志願兵以及準軍事組織「步槍兵聯盟」（Riflemen's Union, LRU）成員可持有A級武器。LRU受政府支持，平時建構公民武裝和非武裝抵抗能力，戰時則支援專業部隊和警方，並協助保衛基礎設施。

卡斯楚那斯說，有更多公民受過專業訓練並持有等級較高的武器，將有助提升國家防衛和動員效率，也有助嚇阻潛在侵略者、提高外來敵意活動的成本。

另一名修法提案人、國會副議長薩烏達古（Paulius Saudargas）曾評估，一旦修法通過，讓所有完成義務兵役軍事訓練的立陶宛公民都能持有自動槍械，則屆時依法持有這類槍械的立陶宛公民可望達10萬人，其中僅約2萬8000人是必須固定回部隊受訓的後備人員。立陶宛總人口不到300萬。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，加劇周邊國家的危機意識。立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，自2022年戰爭爆發以來至2023年秋天，立陶宛境內各式槍械持有量大增，幅度達約1萬件。

立陶宛本月26日選出新任總統，由現任總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）連任，任期5年。

他今天演說，宣布未來施政重點，其中包括全面落實義務兵役。

2014年俄羅斯兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）半島，進而對烏東地區展開軍事占領，區域安全情勢惡化，立陶宛隨後於2015年恢復實施義務兵役。不過，受限於基礎設施不足，以及預算、人力等資源有限，立陶宛至今未能讓所有符合條件的役男至部隊受訓。

瑙塞達說，立陶宛未來5年內必須全面落實義務兵役，「我不認為我們需要再等5年」。（編輯：郭中翰）1130527