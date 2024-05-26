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立陶宛第2輪總統大選登場 對俄擔憂主導選舉

2024/5/26 18:36
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（中央社維爾紐斯26日綜合外電報導）立陶宛在首輪總統大選無人得票過半後，於今天舉行第2輪決選，由現任總統瑙塞達對決主要對手總理席莫尼特。對鄰國俄羅斯的擔憂，使立陶宛將國安視為第一要務。

法新社報導，現年60歲的前銀行家、現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）有望連任成功、贏得下一個5年任期，他預期自己會在第2輪決選贏得75%選票。

投票所將於格林威治時間17時關閉，預期不會公布出口民調。

瑙塞達在首輪投票贏得44%選票，總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）則贏得20%選票，此後一直沒有進行民調。

首輪選前民調顯示，瑙塞達遙遙領先其他7名候選人，包括席莫尼特和著名律師維格勒（Ignas Vegele）。

49歲的執政保守派候選人席莫尼特在上一次決選敗給瑙塞達，這是她第2次問鼎總統大位。

瑙塞達和席莫尼特都同意，身為北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）成員國的立陶宛應擴大國防支出，以因應察覺到的威脅。立陶宛當局近來已提案加稅。

立陶宛總統負責國防與外交政策，並參加歐盟和北約峰會，但須與政府和國會商議任命最高階官員。

這2位候選人對國防議題意見一致，但對立陶宛與中國的關係意見不一。立陶宛近幾年因為台灣問題，與中國的關係緊張。

自2022年俄羅斯攻打烏克蘭以來，立陶宛一直是烏國的重要捐助國，同時也是國防支出大國，國防預算相當於國內生產毛額（GDP）的2.75%。

席莫尼特近來提出將國防支出提高至占GDP 3%的提案。立陶宛打算用這筆資金採購戰車和額外的防空系統，並讓德軍1個旅進駐。

立陶宛擔心，萬一莫斯科贏得俄烏戰爭，該國可能成為俄國的下一個目標。

瑙塞達和對手席莫尼特領導的執政保守派關係不穩，時而引發外交政策爭論，最為人知的即是立陶宛與中國關係的議題。

立陶宛2021年允許台灣以「駐立陶宛台灣代表處」名義開設實質上的大使館，與中國的雙邊關係因而緊張。

部分立陶宛政界人士為此爭論不休，有人認為在經濟考量下，立陶宛應與中國修復關係。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130526

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