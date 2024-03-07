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立陶宛：高油價躲制裁獲資源 俄可再攻烏至少兩年

2024/3/7 16:13
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（中央社維爾紐斯7日綜合外電報導）立陶宛情報機構今天在報告中表示，高油價、規避制裁與國家投資為俄羅斯提供足夠資源，能以當前強度再與烏克蘭作戰至少兩年。

路透社報導，立陶宛情報機構對國家面臨的威脅進行年度評估，稱俄羅斯2023年改革並強化在烏克蘭飽受戰火摧殘的軍隊，且有望沿著與北大西洋公約組織（NATO）接壤的邊界拓展軍事能力。

立陶宛情報機構在報告中又說：「莫斯科能夠評估記取到的教訓並提高其戰鬥效能。」

這份聯合報告是由兩個機構撰寫而成，分別為反情報機構國家安全部（State Security Department）與隸屬國防部的國防情報與安全局（Defence Intelligence and Security Service）。

俄羅斯國防部長5日表示，俄羅斯強化了北部與西部的軍隊，以因應北約在邊界集結部隊的情況。

與俄羅斯和白俄羅斯相鄰的立陶宛曾由莫斯科統治，但現在是北約與歐洲聯盟成員國。

這些機構寫道，俄羅斯情報機關正在想方設法規避侵烏後國防工業遭受的制裁。

立陶宛情報機構指出，雖然只有伊朗與北韓公開向俄羅斯供應武器與彈藥，但中國已成為俄羅斯微晶片最大供應國，人民幣也成為俄羅斯國際交易的主要貨幣。

情報機構又表示，自從2023年在白俄部署軍用彈頭以來，俄羅斯一直在穩步建設提供相關用途的基礎設施。

談到中國時，立陶宛情報機構表示，在立陶宛2021年決定讓台灣開設實質上的大使館後，中國2023年加強了在立陶宛的間諜活動。

報告指出，發現到「與中國有關」的網路行為者經常刺探立陶宛政府機構漏洞，「目的是為了滲透他們的網路並竊取資料」。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1130307

#中國
#俄羅斯
#立陶宛
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