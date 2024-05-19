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張政禹因傷缺陣一度很難過 盼增加肌力減緩不適

2024/5/19 16:56
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職味全龍張政禹因傷脫離戰線，他今天表示，其實在熱身賽前就有點不適，直到上星期傷勢加重，狀況正好時被迫休息，他坦言還是會難過，不過盼加強肌力，回來後可以變更好。

張政禹在17日被球隊下放二軍，是因為左膝前十字韌帶斷裂，不過因為被評估不用開刀，目前預計約2個月可以歸隊，今天仍有隨隊一軍練習。

張政禹今天受訪時坦言，其實在今年熱身賽之前膝蓋就會不舒服，但都可以正常訓練、比賽，直到上星期對戰台鋼雄鷹的系列戰時，雖然前面知道自己腳有傷，但不會到影響比賽，稍微撐一下就過了，「但那天突然腳變得很不穩定，跑完還是持續不舒服，不管做什麼都不舒服。」

張政禹的傷勢並沒有嚴重到要開刀，他指出，因為膝蓋的前十字韌帶有2條，自己的傷勢是其中1條斷掉，加上旁邊也有肌肉輔助，因此前陣子都可以正常比賽。

不過當確定要休息2個月時，張政禹坦言，「心情還是會難過，畢竟前陣子什麼好的事情都發生了，在狀況好的時候最怕遇到受傷，我都是很努力、很拚命去做每件事情。」

在等待傷勢好轉的期間，張政禹指出，其實大部分訓練都可以做，只是會有點不舒服，現在主要是要透過重量訓練培養肌力，靠著肌力去減緩不適，「靠肌力會比靠2條韌帶在撐好一點，現在主要是把肌力做好，並維持一樣的體態，讓自己回來後可以變更好。」（編輯：張雅淨）1130519

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