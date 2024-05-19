鄒族舞蹈跳進名古屋 創新演繹傳統文化推台灣觀光

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（中央社記者余曉涵台北19日電）交通部觀光署邀請來自阿里山的鄒族專業舞團「跳動的山林」赴日本名古屋，結合鄒族古謠和現代舞蹈的精采演出，以創新手法演繹台灣傳統文化特色。

觀光署今天發布新聞稿表示，看好日本中部地區市場潛力，配合台灣觀光新品牌3.0系列推廣活動，5月16日至20日與台灣觀光協會率旅行社、飯店及觀光業者組成代表團，赴日本名古屋舉辦台灣B2B推廣會，並選在名古屋最大交通樞紐「金山站」舉辦為期兩天的Roadshow活動。

觀光署指出，活動現場用可愛多彩的台灣文化視覺設計抓住日本年輕人目光，集結台灣相關文創品牌雜貨、美食等業者組成台灣市集，搭配獅頭彩繪及台灣花磚圖樣束口袋彩繪等手作體驗。

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除此之外，觀光署還邀請來自阿里山的鄒族專業舞團「跳動的山林」帶來結合鄒族古謠和現代舞蹈的精采演出，用創新手法演繹台灣傳統文化特色，讓名古屋民眾看見最時尚的「潮台灣」。

觀光署指出，17日在日本名古屋希爾頓飯店辦理台灣B2B推廣會，現場邀請日本旅行業協會（JATA）、名古屋台灣會等單位及超過50名日本業者共襄盛舉，以說明會形式表達台灣地震後已恢復日常，請日本民眾安心來台旅遊，也在睽違5年後為台日旅遊業者安排面對面商談會，期待雙方合作創造更多台灣旅遊新產品，鼓勵台日觀光業者攜手合作再創高峰。（編輯：管中維）1130519