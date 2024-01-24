IEA：2025年再生能源全球發電占比將超過燃煤

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）國際能源總署今天表示，預計2026年左右，低碳排來源將占全球近半發電量，而2023年只占不到40%；另估計到2025年年初，再生能源在總發電量將超越燃煤，占比超過1/3。

法新社報導，國際能源總署（IEA）在今天發布的年度電力市場報告中指出，再生能源（特別是來自太陽能板）的總發電量占比將超過1/3，從去年的30%增至2026年的37%。

IEA也估計核能發電量將在2025年創下新高。若加上核能，2026年全球幾乎有一半電力都來自低碳排來源；2023年低碳排來源所占發電量的比例還不到40%。

該機構指出，作為致力達到碳中和努力的一環，再生能源的強勁成長將超越工業化國家增加的電力需求。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「在全球經濟中，電力產業目前產生的二氧化碳排放量較任何其他產業都多，因此再生能源快速成長及核能穩定擴增速度可能在未來3年跟上所有全球電力需求的增加，這令人感到鼓舞。」

不過，IEA也注意到煤炭使用下降速度緩慢的情況。去年由於中國及印度水力發電量降低，導致同年煤炭發電量增加1.6%，但IEA預期，接下來到2026年，煤炭發電每年平均將減少1.7%。

同期間，天然氣發電量預計每年將增加1%。

隨著法國完成數座反應爐的整修工作，加上中國、印度、日本及韓國都有新的反應爐上線，國際能源總署預期，核能發電量將在明年創下新高。（譯者：侯姿瑩/核稿：施施）1130124