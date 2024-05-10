新北國中生命案涉案2人遭起訴 死者父：司法正義

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（中央社記者楊侃儒新北10日電）新北市國中生命案涉案少年及少女被依殺人罪提起公訴，死者父親今天表示，看到司法初步正義，感謝各界關心，也希望司法加快腳步，讓兩人得到應有刑責。

新北某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，涉案2人遭檢察官依殺人罪提起公訴。

死者父親透過新北板橋區政顧問石一佑發表聲明說，4個多月來沒一天可一覺到天亮，總盼望兒子能到夢中與他說話，卻又失望入睡，感謝第一線法警、法醫提供足夠證據證明兩人泯滅人性、任意剝奪他人性命。

他說，別把過錯及責任推給社會大眾，人民承擔不起沒司法作為社會安全後盾的日子，學生更沒辦法處於有人隨時藏刀在身的校園中。

死者父親表示，希望盡速修法，只要涉刑事案件，不得塗銷相關記錄，非行少年最終也會長大，年輕時就要學習對所作所為承擔責任。隱惡不是給少年機會，反而是給少年錯誤價值觀念，誰能擔保不會再有下一個被殘殺的小羊。

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此外，他說，涉5年以上刑期刑事案件的未成年人不應受少年事件處理法保護，應適用中華民國刑法，且未滿18歲如果犯刑事案件，家長應負擔相對刑責。

死者父親表示，相關單位應主動且積極追蹤記錄偏差行為少年，避免事發後互踢皮球；行為偏差學生應先到中介學校，再由中介學校評回歸正常學校可能性，回歸前要做好銜接工作，而非僅通知學校有這名學生入學。（編輯：李明宗）1130510