女子北市走斑馬線遭撞不治 貨車疑視線死角肇禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市承德路附近今天發生車禍意外，警方初步調查，李姓貨車司機行經承德路轉民權西路口時，疑視線死角，撞倒走在斑馬線的李姓女子，傷者送醫宣告不治，車禍原因待查。

台北市警消上午11時48分獲報，承德路、民權西路口有救護案，派員到場發現，1名民眾躺臥在貨車車底，隨即動用器具救人，救出傷者後送醫急救，但經醫院搶救在中午12時許宣告不治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方初步調查，61歲李姓貨車司機行經承德路轉民權西路口時，疑因視線死角，未注意走在斑馬線的60歲李姓女子，李女被撞倒後遭捲入車底，傷勢集中在手部腳部、腰部也有明顯撕裂傷。

警方表示，李姓貨車司機酒測值為零，經初步調查，李男稱轉彎時未發現有行人，車輛經過斑馬線時覺得有撞到物品後停車。警詢後將依過失致死罪嫌把李姓貨車司機移送法辦，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1130510