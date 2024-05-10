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女子北市走斑馬線遭撞不治 貨車疑視線死角肇禍

2024/5/10 14:33（5/10 15:11 更新）
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台北市承德路附近10日發生車禍意外，警方初步調查，61歲李姓貨車司機行經承德路轉民權西路口時，疑因視線死角，撞倒走在斑馬線上的李姓女子，李女送醫急救仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年5月10日
台北市承德路附近10日發生車禍意外，警方初步調查，61歲李姓貨車司機行經承德路轉民權西路口時，疑因視線死角，撞倒走在斑馬線上的李姓女子，李女送醫急救仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年5月10日
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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市承德路附近今天發生車禍意外，警方初步調查，李姓貨車司機行經承德路轉民權西路口時，疑視線死角，撞倒走在斑馬線的李姓女子，傷者送醫宣告不治，車禍原因待查。

台北市警消上午11時48分獲報，承德路、民權西路口有救護案，派員到場發現，1名民眾躺臥在貨車車底，隨即動用器具救人，救出傷者後送醫急救，但經醫院搶救在中午12時許宣告不治。

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警方初步調查，61歲李姓貨車司機行經承德路轉民權西路口時，疑因視線死角，未注意走在斑馬線的60歲李姓女子，李女被撞倒後遭捲入車底，傷勢集中在手部腳部、腰部也有明顯撕裂傷。

警方表示，李姓貨車司機酒測值為零，經初步調查，李男稱轉彎時未發現有行人，車輛經過斑馬線時覺得有撞到物品後停車。警詢後將依過失致死罪嫌把李姓貨車司機移送法辦，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1130510

#台北市
#車禍
#承德路
#斑馬線
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