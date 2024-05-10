中國農民工平均年齡增加 50歲以上占30.6%

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（中央社台北10日電）近日中國國家統計局發布了第16份年度「農民工監測調查報告」，根據報告，2023年中國農民工總數2億9753萬人，農民工平均年齡為43.1歲，50歲以上農民工占比30.6%。

根據報告，2023年全國農民工總數2億9753萬人，比2022年增加191萬人，成長0.6%。其中，本地農民工1億2095萬人，比2022年減少277萬人，下降2.2%；外出農民工1億7658萬人，比2022年增加468萬人，成長2.7%。

陸媒第一財經比較歷年報告發現，16年來中國農民工增加超過7000萬人，但農民工平均年齡增加，由2008年的34歲增加到2023年的43.1歲，成長9歲。50歲以上農民工占比從2010年的12.1%，增加到2023年的30.6%。

專家分析，農民工平均年齡增加一方面體現中國社會人口老化逐漸加深，另一方面則受益於城市化不斷推進、農村居民受教育程度逐漸提高，農民工子女身分發生轉變，才使農民工群體中大齡人員增加。與此同時，2010年以來農民工總人數增加速度呈放緩趨勢。

報導指出，從產業結構分布看，從事第三級產業的農民工占比持續提高，於2018年占比過半，超過第二級產業，2023年達53.8%。

行業分布來看，2023年從事製造業的農民工占27.5%，比2008年的37.2%減少9.7個百分點；從事建築業的占15.4%，比2008年略上升1.6個百分點，但與2014年高峰期的22.3%相比，下降了近7個百分點。

此外，2023年六大行業農民工的月均收入皆提升，製造業農民工月均收入人民幣4780元（下同，約新台幣2.1萬），成長1.8%。

建築業農民工月均收入5488元，成長2.4%；批發和零售業農民工月均收入4181元，成長5.1%；交通運輸倉儲和郵政業農民工月均收入5469元，成長3.2%。

住宿餐飲業農民工月均收入3998元，成長4.6%；居民服務修理和其他服務業農民工月均收入3965元，成長2.3%。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130510