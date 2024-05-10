採購里鄰長用機車 議員質疑謝國樑為搶救低迷行情

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市政府打算採購526輛電動機車供里鄰長使用，議員質疑，在罷免市長謝國樑第2階段起跑時提出，是為搶救謝國樑低迷行情。市府表示，無需與特定議題做連結。

基隆市議會將於14日召開定期會，市府共編列新台幣25.1億元追加預算，其中採購公務用電動機車，供各區公所及鄰長使用有369輛，里長部分則有157輛，總計526輛，每輛電動機車單價約8萬元，合計提出約4200萬元追加預算。

民進黨基隆市議員張之豪表示，市府要增加里鄰長的行政補助不是壞事，但在罷免謝國樑第2階段起跑的時間點提出這筆追加預算，不免讓人聯想要拯救謝國樑的低迷行情，若幾個月後，罷免謝國樑聲浪更加激烈，市府是不是又要送新的東西給鄰長，鄰長又可領到一輛車。

張之豪說，鄰長管轄範圍是走路可以到的地方，試問鄰長基於公務需求要騎車的目的是什麼，謝國樑在不需要的地方拚命加碼，更顯示出行情告急。

國民黨基隆市議員藍敏煌表示，據他瞭解，里鄰長會議時，有鄰長向里長反映公務機車需求，經市府評估後，謝國樑在財政允許下逐年推動，落實鄰長也能配發公務用電動機車，是對鄰長的鼓勵。

謝國樑今天出席在安樂區公所舉辦的母親節表揚大會受訪表示，里長的公務機車車齡已10餘年非常老舊，安全上有很大問題，至於鄰長部分，他真的不太清楚，要詢問民政處後才能充分說明。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府提供里鄰長電動機車是因公務需求，時間點是因追加預算需送交議會審議，無需與特定議題做連結。（編輯：張銘坤）1130510