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天鈺第2季營收看增 敦泰估較首季持平或成長

2024/5/10 16:05
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（中央社記者張建中新竹10日電）面板驅動IC廠天鈺看好第2季營收可望較第1季成長，顯示類產品是主要動能；敦泰則預期，第2季營收將較第1季持平或成長。

天鈺及敦泰下午舉行線上法人說明會，天鈺董事長林永杰說，目前訂單能見度約一季或更長一些，第2季在其他和顯示類產品成長驅動下，季營收可望較第1季成長，毛利率則視產品組合而定。

展望下半年，林永杰表示，市況低迷一段時間的產品，如筆記型電腦將有復甦的機會；此外，網通需求也可望比上半年好。

敦泰第1季營收新台幣35.61億元，季減2%，毛利率22.2%，較去年第4季揚升1.4個百分點；因費用增加影響，營業利益約800萬元，季減78.1%。在業外收益挹注下，歸屬母公司淨利1.14億元，季增45.5%，每股純益0.54元。

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敦泰董事長胡正大說，全球手機市場平穩，沒有大幅度成長或衰退，出貨量沒有太大改變；組成方面有相當大的變化，採用主動式有機發光二極體顯示器（AMOLED）的手機出貨量可望持續成長，今年占整體手機市場比重可望攀升至55%，將超越採用液晶顯示器（LCD）的手機。

胡正大表示，採用AMOLED與LCD顯示器的手機出貨有所消長，可能影響第2季營收出現較大起伏，預期季營收將較第1季持平或成長，毛利率則可望進一步提升。（編輯：張良知）1130510

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