傳承台灣技藝 新竹高商學生打造藺編、木雕原子筆

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹高商今天表示，學生許家瑄、林孟禾、陳昌皓為傳承台灣工藝，將藺編、木雕和藍染融入設計做出工藝原子筆，參加全國專題實作及創意競賽獲外語群創意組冠軍。

新竹高商學生參加教育部全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽表現亮眼今天獲校方表揚，學生許家瑄、林孟禾、陳昌皓獲外語群創意組冠軍；黃芊瑜、李忻諭、賴佾筠獲商業與管理群創意組第2名；柯孟妤、史雅云、陳庚義、毛綱佑護商業與管理群專題組佳作。

許家瑄、林孟禾、陳昌皓發現台灣傳統工藝如藺編、木雕、油紙傘和藍染等，正面臨文化消失的危機，因而融入文創工藝品設計，以3D列印及雷射雕刻等技術製成木雕原子筆，筆桿則以傳統技藝為基底設計。

他們向中央社記者說，此外也設計台灣形狀多功能筆盒及便利貼，創造過程中也走訪苑裡藺草博物館、三義木雕博物館、三峽藍染遊客服務中心，了解各項傳統技藝的現況與困境。

學生黃芊瑜、李忻諭、賴佾筠打造多功能筆蓋，將筆蓋設計成六角柱造型，增加筆蓋與磁性表面的接觸面積，提高吸附穩定性，筆蓋上也增加多種功能，如可作為橡皮擦、手機架、留言卡插槽和直尺等。

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國際貿易科及資料處理科學生柯孟妤、史雅云、陳庚義、毛綱佑，共同設計廟宇文化桌遊以及實境解謎活動等，推廣竹蓮寺及鄰近地區特色店家，並將廟宇歷史、傳承理念融入遊戲，讓民眾能認識廟宇特色。

校長劉曉雯告訴中央社記者，技職教育讓學生能運用課堂所學知識，並發揮創意解決問題，而此次學生以跨群科的參賽及跨科別的參賽組合，展現孩子的多元能力，表現獲肯定。（編輯：林恕暉）1130510