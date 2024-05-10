竹縣焚化爐回饋金保留3成遭批過多 楊文科允改進

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）民進黨新竹縣議員歐陽霆今天指出，新竹縣焚化爐正興建中，相關委員會要保留30%回饋金比例過高應修正，應改用於彌補地方。新竹縣長楊文科表示，後續會溝通並參考改進。

新竹縣議會今天召開第20屆第3次定期會，歐陽霆質詢表示，為解決新竹縣垃圾去化問題，竹縣府正進行焚化爐興建，但在「回饋金管理自治條例」中，回饋金要保留30%交給新竹縣高效能垃圾熱處理設施回饋金管理會，比例過高應修正，回饋金應落實運用於彌補地方。

歐陽霆指出，在條例中「回饋金使用計畫通過後，因居民陳抗致使計畫無法進行正常營運操作時，管理會得暫緩審議及支付回饋金，待達成協議後繼續執行」規定，這等同若民眾對焚化爐有不同看法，環保局能用此條例扣住回饋金藉以阻止居民發聲，很不合理也應修正。

楊文科表示，回饋金使用會透過委員會決定如何分配及管理，並監督焚化爐進度及施工、營運情況等，因此需要經費以便進行運作。

至於回饋金自治條例規定的爭議，楊文科表示，竹縣府是參考其他縣市明定規定，並非是要壓榨居民，已核定的回饋金計畫仍可繼續執行，並不會因為民眾抗爭而暫停。

楊文科指出，若地方有更好的建議，竹縣府都會參考改進，並落實監督焚化爐公司。（編輯：戴光育）1130510