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楊文科疑涉貪遭指與豐采520有關 豐邑機構：無不法行為

2024/3/1 17:31（3/1 17:58 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣長楊文科疑涉貪遭偵訊交保，民進黨新竹縣議員歐陽霆今天說，此次調查疑與造成竹北天坑事件的建案豐采520有關，豐邑機構表示，絕無任何不法行為。

國民黨籍新竹縣長楊文科疑遭控涉貪，昨天遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，認為涉有貪污治罪條例的罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知新台幣50萬元交保。

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天向中央社記者表示，依據他掌握消息，此次調查與造成竹北天坑事件的建案豐采520有關，而楊文科也曾收受豐邑建設等相關企業的政治獻金。

歐陽霆指出，他日前也曾披露，楊文科在選舉期間還用豐邑的接待中心為競選總部，雖然楊文科當時指有付租金等，可是此筆租金又被豐邑旗下子公司用政治獻金模式回捐，質疑有不當對價關係。

豐邑機構今天向中央社記者說，豐邑機構一直以來以堅守誠信與廉潔原則經營，絕不參與任何違法的事。

豐邑機構指出，由於目前偵查工作仍處於不公開階段，機構並未收到更多的相關訊息，後續也會全力配合相關單位調查，以提供協助與資訊，盼釐清事實與真相。（編輯：張銘坤）1130301

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