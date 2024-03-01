更多編輯台推薦新聞：
嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元
國際

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

疑涉貪遭檢調偵訊50萬元交保 楊文科：捍衛清白

2024/3/1 08:37（3/1 08:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨新竹縣長楊文科。（中央社檔案照片）
國民黨新竹縣長楊文科。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）國民黨籍新竹縣長楊文科疑遭控涉貪，昨天遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，認為其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知50萬元交保。楊文科表示，將捍衛清白。

新竹地檢署發布新聞稿說明，偵辦新竹縣政府人員疑涉不法案，檢察官於昨天上午指揮法務部調查局調查官、竹檢檢察事務官持法院搜索票執行搜索，並傳喚楊姓男子等相關人員到案釐清。

竹檢指出，檢察官訊問楊姓男子後，認其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押之必要，訊後諭知交保新台幣50萬元。

新竹縣政府上午發布新聞稿指出，楊文科與縣府團隊一向依法行政、秉公處理，楊文科尊重並全力配合司法調查，但要強調其絕無任何不法。

新竹縣府表示，目前檢調仍偵查中，相關案情有待檢方調查說明，只要有助於釐清真相，楊文科必定全力配合調查，期盼司法公正審理，還其清白。

楊文科於稿中表示，他一路以來戰戰兢兢、堅持奉公守法，40多年公務生涯，行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。

地方知情人士向中央社記者表示，檢調搜索楊文科辦公室等地，案件疑似與豐采520事件有關。對此，新竹地檢署說，無法透露，依法進行相關作為。

新竹地檢署指揮日前偵辦前新竹縣工務處長江良淵涉嫌違反貪污治罪條例等案件，在去年9月持法院核發搜索票，針對江良淵辦公處所等執行搜索，江良淵遭法院裁定羈押禁見，後續於去年12月新竹地方法院裁定江良淵以30萬元交保。（編輯：郭諭儒）1130301

#江良淵
#楊文科
#新竹地檢署
延伸閱讀
竹縣工務處長江良淵被控涉貪遭檢調帶回 疑與豐采520天坑事件有關竹縣工務處長涉貪遭聲押 民代要求楊文科整頓縣府豐采520遭質疑與環評不符 建商：依施工計畫執行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.53