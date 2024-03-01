綠議員憂涉貪案延燒 竹縣府：調查中勿捕風捉影

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹縣長楊文科疑涉貪遭偵訊交保。有新竹縣議員表示，竹縣府前工務處長、縣長先後遭搜索調查，案件恐持續延燒至縣府內。縣府表示，檢調偵查中，各界勿捕風捉影，以訛傳訛。

國民黨籍新竹縣長楊文科疑遭控涉貪，昨天遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，認為其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知新台幣50萬元交保。

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天向中央社記者表示，據傳此次調查與造成竹北天坑事件的建案豐采520有關。楊文科曾收受豐邑建設等相關企業共87萬多元政治獻金，甚至使用豐邑的接待中心為競選總部。

歐陽霆指出，即使楊文科強調當時有付租金，但這筆租金馬上又被豐邑旗下子公司用政治獻金模式捐回來，一個免費使用、一個可以抵稅，質疑兩者間有不當對價關係。

竹縣府前工務處長江良淵家中水管被搜出現金，遭收押又釋放，歐陽霆指出，現在輪到楊文科遭調查、交保候傳，不論是檢調掌握新事證，還是江良淵被收押後的反咬，看起來都難以避免持續延燒至縣府內。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹透過文字指出，楊文科是全台縣市首長中，少數具備公務人員資格的縣市首長，對公務體系運作熟稔，會捲入弊案，不免令人感到意外。

蔡蕥鍹表示，呼籲政府部門相關政風單位能發揮應有的監察機制，而非形同虛設，勿讓此類問題不再發生，也盼司法早日給社會公正公平的真相。

新竹縣政府透過新聞稿指出，楊文科與縣府團隊一向依法行政、秉公處理，楊文科尊重並全力配合司法調查，強調其絕無任何不法。

縣府表示，目前檢調仍偵查中，相關案情有待檢方調查說明，期盼司法公正審理，也希望在調查結果未確定前，各界不要捕風捉影，以訛傳訛。

新竹地檢署指揮日前偵辦江良淵涉嫌違反貪污治罪條例等案件，在去年9月持法院核發搜索票，針對江良淵辦公處所等執行搜索，江良淵遭法院裁定羈押禁見，後續於去年12月新竹地方法院裁定江良淵以30萬元交保。（編輯：郭諭儒）1130301