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王婉諭指楊文科涉貪淪建商門神 竹縣府：無任何不法

2024/3/1 15:33（3/1 16:01 更新）
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新竹縣長楊文科疑涉貪遭偵訊交保，時代力量黨主席王婉諭（圖）1日表示，楊文科疑涉豐采520弊案遭搜索，也象徵新竹縣政府早已淪為建商門神，為了利益卻忘人民權益；希望新竹縣能翻轉，並擁有更好的政治環境。（時代力量提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月1日
新竹縣長楊文科疑涉貪遭偵訊交保，時代力量黨主席王婉諭（圖）1日表示，楊文科疑涉豐采520弊案遭搜索，也象徵新竹縣政府早已淪為建商門神，為了利益卻忘人民權益；希望新竹縣能翻轉，並擁有更好的政治環境。（時代力量提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣長楊文科疑涉貪遭偵訊交保，時代力量黨主席王婉諭今天表示，楊文科疑涉豐采520弊案遭搜索，也象徵竹縣府早已淪為建商門神為利益卻忘了人民權益，縣府說，絕無任何不法。

國民黨籍新竹縣長楊文科疑遭控涉貪，昨天遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，認為涉有貪污治罪條例的罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知新台幣50萬元交保。

時代力量黨主席王婉諭今天透過新聞資料表示，她看到這樣的消息，實在讓她感到不值，她一直堅信新竹值得更好，新竹人不該繼續陷在官商勾結的陰影中。

王婉諭說，前新竹縣長工務處長日前於家中遭查獲有現金賄款時，她也曾呼籲檢調應要向上調查，並要查辦新竹縣政府護航建商的貪腐結構。

她指出，在從政治獻金、與建商無償提供競選總部給楊文科等跡象，都可明顯看出楊文科與建商的關係是「水乳交融」。

王婉諭指出，現在檢調搜索的結果也證明她的質疑，而新竹縣政府早已淪為建商的門神，希望新竹縣能翻轉，並擁有更好的政治環境。

對此新竹縣政府今天發布新聞資料指出，縣長楊文科與縣府團隊皆法行政、秉公處理，楊文科尊重並會全力配合司法調查，絕對無任何不法。

楊文科表示，他身為竹縣大家長，一路以來戰戰兢兢、堅持奉公守法，為竹縣拚建設、為民眾謀福利，40多年公務生涯，行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。

新竹地檢署指揮日前偵辦江良淵涉嫌違反貪污治罪條例等案件，在去年9月持法院核發搜索票，針對江良淵辦公處所等執行搜索，江良淵遭法院裁定羈押禁見，後續於去年12月新竹地方法院裁定江良淵以30萬元交保。（編輯：張銘坤）1130301

#王婉諭
#江良淵
#楊文科
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