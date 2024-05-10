陳柏毓小聯盟優質先發無緣勝投 鄭宗哲1打點1盜

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天2A先發登板，投6局失1分、優質先發但無緣勝投，本季首勝再等等，隊友鄭宗哲則貢獻1分打點、另還跑出1次盜壘成功。

美國職棒小聯盟賽事匹茲堡海盜隊2A今天與紐約洋基隊2A交手，海盜隊2名台灣好手都有先發，鄭宗哲打1棒、守游擊，陳柏毓則是先發投手。

陳柏毓今天前3局雖有遇到危機、但沒有失分，4局上2人出局後先投出保送，接著被敲二壘打失掉1分，所幸讓下一棒打者敲出中外野方向飛球抓到該局第3個出局數，沒有擴大失分，6局雖有投出觸身球保送，但力守不失分。

陳柏毓今天6局投完球隊4比1領先時退場，但牛棚投手沒能幫忙守成，7局上一口氣被對手猛攻4分、8局上再被攻下2分，海盜隊終場以4比7吞敗。

陳柏毓今天總計用81球投6局，被敲出4支安打，投出3次三振、失掉1分責失分，無關勝敗，賽後防禦率5.19，雖投出本季首場優質先發，但本季首勝還要再等等。

鄭宗哲1局下敲出二壘方向滾地球出局，3局下則是打出左外野方向飛球出局，5局下又敲出滾地球，只不過這回成功送回1分，還靠著野手選擇上壘、並跑出個人本季第5盜，接下來再靠著對手失誤上到三壘，還替球隊跑回1分，7局下則吞下三振。

鄭宗哲今天總計4打數沒有敲出安打、吞下1次三振，但有1分打點、1得分、1次盜壘成功，賽後打擊率1成98。（編輯：龍柏安）1130510