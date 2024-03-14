台積電與村田製作所加入蘋果行列 投資碳移除基金

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（中央社加州古柏迪諾13日綜合外電報導）彭博報導，蘋果公司（Apple）供應商台積電及村田製作所（Murata Manufacturing Co.）將加入蘋果行列投資碳移除基金，讓承諾資本總額達到2.8億美元（約新台幣88億元）。

根據今天的聲明內容，台積電將投資Restore Fund高達5000萬美元，村田製作所達3000萬美元。蘋果之前已承諾投資這個由氣候資產管理公司（Climate Asset Management）經營的基金高達2億美元。氣候資產管理公司為滙豐資產管理（HSBC Asset Management）與注重環保的Pollination集團合資企業。

蘋果指出，Restore Fund支持「高品質、基於自然方式的碳移除，同時保護關鍵生態系統」。作為這項基金2021年啟動初步階段的一環，蘋果正與高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）和國際保育組織（Conservation International）合作，支持南美洲的永續森林。

台積電是蘋果重要的晶片製造商，村田製作所則供應iPhone零組件。

蘋果環境、政策與社會倡議副總裁傑克森（Lisa Jackson）表示：「我們很高興見到供應商加入我們，除了刻不容緩讓事業進行碳移除外，也投資於大自然。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130314