蘋果擴大創新基金 台積電投資逾15億元支持碳移除

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（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）今天宣布，主要供應商台積電與村田製作所成為創新基金Restore Fund的新投資者，將分別投資5000萬美元（約新台幣15.7億元）、3000萬美元，與蘋果一起支持新的自然碳移除專案。

Restore Fund基金於2021年啟動，旨在擴大全球投資高品質、基於自然的碳移除技術，同時保護重要生態系。Restore Fund第一階段的專案都有共同目標，即建立新的、負責任管理的森林，協助滿足全球日益增加的木材需求，並減輕天然林地的壓力。

蘋果已設下積極目標，將於2030年前在整體價值鏈達成碳中和，Restore Fund基金是這項目標的一大重點。

根據蘋果發布的新聞稿，半導體代工廠台積電將向滙豐資產管理與氣候變遷投資顧問公司Pollination的合資企業Climate Asset Management管理的基金，投資5000萬美元；日本iPhone供應商村田製作所將向同一基金投資3000萬美元（約新台幣9.4億元）。

蘋果先前承諾Restore Fund基金第2階段達到2億美元，透過新投資，將使承諾資本總額達到2.8億美元。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（Lisa Jackson）表示，Restore Fund基金已經為南美洲的社區和生態系帶來實際益處，同時移除大氣中的碳。很高興看到供應商加入蘋果的行列，除了刻不容緩執行事業脫碳工作外，也投資於大自然。

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台積電和村田製作所，是蘋果供應商清潔能源計畫的300多家供應商之一，承諾2030年前在所有與蘋果相關的生產活動100%使用再生電力。2022年蘋果呼籲供應商更進一步，在10年內將所有與蘋果相關的業務實現脫碳，包括透過高品質的碳移除技術，來處理不可避免的剩餘排放。

台積電和村田製作所與蘋果共同投資的基金，將整合再生農業專案與生態系保護和復育專案，在碳排和經濟方面產生效益，專案選擇正在進行中。（編輯：楊蘭軒）1130313