創世籌建植物人花蓮分院 飯店辦公益畫展募愛心

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）為協助創世基金會籌建清寒植物人安養院花蓮分院，苗栗縣飯店業者舉辦公益畫展，展出創世創辦人曹慶以棉花棒繪畫象徵花蓮山水的海灣畫作，邀請民眾賞畫並支持建院經費。

創世基金會苗栗院與享沐時光莊園渡假酒店合作舉辦「創世百歲創辦人曹慶先生-海灣畫」公益畫展今天開幕，除邀請花蓮耀原舞團表演族舞，為花蓮建院加油打氣，並安排植物人「阿如」、「阿秀」及家屬到場欣賞藝術表演。

創世苗栗院指出，現年59歲的阿如年輕時忙於照顧家庭，因腦中風致重度失能，去年經轉介入住創世苗栗院，今天會中兒子特別獻上康乃馨花束及卡片，提前共度母親節，母子2人都留下感動淚水，場面溫馨。

另名「阿秀」則是花蓮阿美族人，看到來自家鄉耀原舞團穿著族服演出，情緒也顯得十分激動，頻頻點頭、眨眼；舞團成員也為她鼓勵、加油，期盼花蓮建院後能在家鄉探望她。

創世基金會苗栗院長陳綠蓉表示，早年創世成立時因缺乏人手和經費，創辦人曹慶以棉花棒為植物人清理褥瘡，從而衍生靈感，便以棉花棒當畫筆，畫出象徵花蓮好山好水的海灣畫作。

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陳綠蓉指出，花蓮地區目前有1061名植物人及重度失能者，為紓解弱勢清寒植物人家庭困境，基金會正籌建花蓮分院，期盼各界發揮愛心，希望幫助植物人回鄉安養。

享沐時光莊園渡假酒店董事長特助李右任表示，植物人照顧是一條長遠的路，為讓更多偏鄉植物人獲得照顧，傳遞正能量，在館內舉辦公益畫展，展期至6月底，歡迎房客入住時隨喜捐贈，所得捐款將全數支持創世花蓮建院及苗栗分院常年服務經費。（編輯：林恕暉）1130502