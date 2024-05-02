台電釋9000坪南港基地推都更 效益上看500億元

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（中央社記者曾智怡台北2日電）台電近年持續推動土地資產活化，今天宣布釋出過去為電力修護基地的南港土地，推動公辦都市更新案。台電指出，此案是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模，效益上看新台幣500億元，預計6月正式公告招商。

台電今天發布新聞稿表示，近年持續推動土地資產活化，繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，南港修護處基地都更案位於台北市南港區市民大道八段及向陽路路口，基地面積達3.06公頃，使用分區為特定商業區（十一），土地權屬99.9%以上為台電所有，剩餘為台北市有地。

此處過去為電力修護基地，配合台北東區門戶都更計畫，於2021年搬遷進駐桃園林口新廠。

台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近2年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

台電說明，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益；合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。

此外，本次都更亦要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

台電表示，持續透過都更、合建與設定地上權等多元開發方式活化、提升土地資產價值，此案預計6月正式公告招商、明年第1季簽約。（編輯：張均懋）1130502