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保時捷、BMW接單熱 汎德永業首季獲利創同期新高

2024/5/2 21:38
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）汎德永業今天公布第1季稅後淨利新台幣4.22億元，創歷史同期新高，每股基本純益5.22元，主要受惠經銷品牌保時捷（Porsche）和BMW接單火熱，預期第2季BMW新車大量到港，下半年保時捷新車也將抵台，挹注業績成長。

汎德永業今天透過新聞稿指出，第1季受惠Porsche新車到港情況穩定，加上BMW新車產品線強勁，帶動訂單熱潮，推升合併營收134.69億元，年增10.93%，創同期新高，單季稅後淨利4.22億元，年增3.86%，也創同期新高，每股稅後純益5.22元。

展望第2季，汎德永業指出，BMW收單強勁，新車需求高，全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，預期第2季遞延的船運到港後，BMW交車數量可恢復正常水準。

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此外，BMW剛發表的iX2豪華純電跑旅，年度配額全數完售，X2豪華跨界跑旅接單熱，預計第2季新車大量抵港後，累積待交訂單能逐步交車，挹注業績成長。

汎德永業表示，保時捷在台持續熱銷，推升台灣保時捷在第1季取得歷史佳績，今年下半年保時捷將正式發表首款純電休旅全新Macan EV，以及性能升級的Taycan 2，目前汎德永業在手訂單數量大幅成長。（編輯：張均懋）1130502

#BMW
#Porsche
#汎德永業
#保時捷
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