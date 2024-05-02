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李梅樹紀念館看板被發函 新北：應申請廣告許可

2024/5/2 17:05（5/2 17:56 更新）
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新北市三峽區李梅樹紀念館「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板引爭議，紀念館表示，未來會以QR Code覆蓋畫作，民眾只要掃瞄QR code就能了解策展理念，看板其他資訊則保留。（李景文提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年5月2日
新北市三峽區李梅樹紀念館「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板引爭議，紀念館表示，未來會以QR Code覆蓋畫作，民眾只要掃瞄QR code就能了解策展理念，看板其他資訊則保留。（李景文提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年5月2日
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（中央社記者楊侃儒新北2日電）新北市三峽區李梅樹紀念館「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」戶外看板引爭議，工務局發函紀念館陳述意見或自行拆除，工務局今天說，紀念館應申請樹立廣告許可。

李梅樹紀念館舉辦「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板位於安溪國小側門家長接送區對面的長福停車場，引來部分家長抗議，館方決定未來會覆蓋畫作，看板其他資訊則保留。

工務局表示，目前廣告物涉及違反建築法、招牌廣告及樹立廣告管理辦法規定，紀念館應申請樹立廣告許可，限期改善，不會對內容作審理。

財團法人李梅樹文教基金會執行長李景文告訴中央社記者，收到工務局公文，將會擬聲明回覆工務局，過去停車場都協助放宣傳品，這次引發討論，停車場與紀念館接到許多投訴電話，他對協助單位表示不好意思。

李景文表示，未來會用QR Code覆蓋畫作，民眾只要掃瞄QR code就能了解策展理念。

他表示，曾問小朋友對看板的感想，小朋友反應正常，呼籲社會要更重視性別教育。（編輯：林恕暉）1130502

#建築法
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