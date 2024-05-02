亞股走勢分歧 日圓一度彈升市場傳聞當局干預

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（中央社香港2日綜合外電報導）亞股今天走勢不一，港股連8個交易日收高。美國聯準會（Fed）主席警告利率恐維持高檔一段時間後，日前一度走堅的日圓兌美元匯價出現彈升，市場傳聞日本當局本週二度出手干預。

法新社報導，不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）保證借貸成本不太可能再度調高，緩解部分市場人士的疑慮。投資人原本憂心聯準會要將通膨拉回2%的目標區間，恐必須升息。

雖然距離聯準會降息還要一段時間讓美國投資人憂心，但分析師指出，聯準會的立場未如市場預期強硬。

同時，聯準會還說將放緩「縮小資產負債表規模」的速度，此舉紓解美債殖利率上揚的壓力。聯準會之前為了維持利率低檔，購入大量的債券。

摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management）策略師許長泰（Tai Hui）說：「這番發言和記者會（內容）應該不致讓投資人意外。」

「近期聯準會演說已承認抗通膨行動缺乏進展，要維持當前利率水準一段時間。這似乎意味著委員會顯然仍傾向降息，但任何的寬鬆政策都必須視未來幾個月的通膨變化而定。」

亞洲股市今天走勢不一，香港股市延續之前的漲勢，連續第8個交易日收高，雪梨、威靈頓也收漲。東京、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130502