中華電：行動營收市占4成領先同業 續投資AI基礎設施

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（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信董事長郭水義今天表示，中華電首季在台灣行動服務營收及客戶市占率，分別達40.4%與37.7%，在新的3家競爭格局中擴大領先；中華電也持續投資AI基礎設施，在轉型浪潮中獲取更多商機。

中華電信今天舉行法人說明會，公布首季合併營運成果，營收新台幣549.4億元，年增1.4%；歸屬於母公司業主淨利93.9億元，年減2.6%；每股盈餘1.21元；營業淨利、EBITDA及歸屬於母公司業主的淨利皆超越財測目標。

郭水義表示，中華電信以第1季的強勁表現邁入2024年，第1季整體營收創2017年以來同期新高，稅前淨利排除一次性政府補助收入影響後，則為2016年以來同期最高；同時，中華電信成長動能，持續推升在台灣行動服務營收市占率及客戶數市占率，第1季分別達40.4%與37.7%，在新的3家競爭格局中，持續擴大市場領先。

中華電總經理林昭陽表示，第1季個人與家庭事業群因行動服務營收，受惠於客戶升級5G、月租型客戶數成長，以及漫遊營收增加而持續年成長，推升整體營收。他表示，三網飆配方案客戶數季成長23.3%，消費資安服務客戶數年成長17%，持續貢獻營收成長。

企業客戶事業群方面，林昭陽表示，在排除去年認列一次性政府補償收入後，營收也呈現年增趨勢；其中，大數據服務營收因智慧能源專案帶動，年增率高達71.6%。

針對國際電信事業群，他說明，第1季受惠於海外ICT專案需求不斷增加，營收及稅前淨利年增率分別為13.3%及23.5%，皆達雙位數成長。

郭水義指出，中華電信持續投資AI基礎設施，提升營運效益與服務品質，以利在AI帶動的轉型浪潮之中，獲取更多商機。同時，中華電豐富影視事業內容及數位生態圈，以因應客戶多元的影視內容需求，並持續提升使用者體驗。

展望後續，他表示，中華電信對今年及未來的表現有信心，將充分利用既有優勢，帶領各項業務持續向上蓬勃發展。

截至2024年3月底，中華電行動電話客戶數為1323萬戶，較去年同期增加4.1%。第1季整體行動服務營收為166.4億元，較去年同期成長5.1%；中華電信寬頻客戶數為440萬，較去年同期增加0.4%；市話客戶數累積為908萬戶。（編輯：潘羿菁）1130502