ETF審核趨嚴？金管會：業者自行撤件尊重商業考量

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（中央社記者謝方娪台北2日電）新光台灣高息優質成長ETF送審近半年未取得證期局核准函，新光投信今天宣布該檔ETF今年暫停募集，遭聯想為主管機關審核趨嚴所致。金管會強調，各基金審核標準一致且中性，此檔為下午接獲業者主動申請撤件，尊重業者商業考量。

新光投信傍晚說明，因原規劃上架協銷的券商通路已無法配合後續募集時間，再加上評估此檔ETF現行募集時點恐已無法為投資人創造最佳配息收益等因素，公司內部綜合考量與市場環境變化，規劃暫停新光台灣高息優質成長ETF發行，因此自行申請撤回此檔申請募集。

新光台灣高息優質成長ETF於2023年12月15日送金管會證期局審查，近半年間，該檔經過證期局要求補正等程序，尚未取得核准，新光投信於今天上午11時許宣布，因截至5月1日仍未取得證期局核准函，無法替投資人創造好的股息收益，新光投信決定該檔ETF今年暫停募集。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，主管機關對所有送審基金審查標準均秉持一致性且中立性，金管會主要關注業者送來文件是否齊備、公開說明書應揭露事項是否充分揭露、信託契約有無與契約範本具重大差異等，若有不齊備及疏漏之處，均會請業者補件。

黃厚銘表示，先前證期局曾請新光投信就新光台灣高息優質成長ETF進行補正，新光投信補件後，該檔尚在審查中，證期局於今天下午接獲新光投信申請撤件，對於個別業者商業決策考量，均予以尊重。

黃厚銘也強調，「業者基於公司自行商業策略判斷所作決定，與金管會審查無關，金管會審查標準前後一致且中性」。

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今年以來台股ETF掀起空前狂潮，尤以在3月募集的元大台灣價值高息（00940）及統一台灣高息動能（00939）最驚人，外界關注金管會是否因此嚴審新ETF，金管會官員強調，這段期間亦有其他檔台股ETF獲准，金管會均依程序中性審查。

扣除新光台灣高息優質成長ETF自行撤件，截至目前為止，仍有4檔ETF在排隊審查，包括1檔台股高股息ETF及3檔投資海外股債型ETF。（編輯：潘羿菁）1130502