籲侯友宜站穩非核 新北民進黨團不支持核電廠延役

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（中央社記者楊侃儒新北2日電）新北市政府今天說，核一廠室外乾式貯存水土保持計畫書將在3週內審核完畢，對於核電廠延役，議會民進黨團表態不支持，並呼籲市長侯友宜站穩「非核新北」態度。

新北市議會民主進步黨團今天發表聲明，關於新北市境內核電廠延役議題，黨團不支持，並簽署廢核行動聯盟「老舊核電廠不延役」連署書。

黨團表示，市府近來因法院敗訴，經調解後才同意發給核一廠室外乾貯水土保持證明，而室外乾貯場之所以必要，是因為核電廠除役過程中要拆除設備，爐心燃料棒要先退出。另外，因核一廠與核二廠溼式貯存槽已滿，溼式貯存槽裡的核廢料也要挪開，才有室外乾貯的興建。

黨團表示，能源政策是重要議題，關係台灣未來發展和環境永續性，侯友宜在2018年曾表態，沒能力處理核廢料，就別想用核電，2019年更表示核四是「假議題」。

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黨團表示，侯友宜去年參選總統時，卻提出重啟核一、核二，立場相當矛盾，核一、核二、核三要安全延役必須進行檢查、檢修，涉及極高成本和技術挑戰。

黨團強調，現有核電廠在台灣仍有風險，推動老舊核電廠除役腳步不能半途而廢，希望市府站穩「非核新北」態度，正視核廢料問題，也希望侯友宜負起責任，在面對老舊核電場問題，也呼籲國民黨拒絕老舊核電場延役。（編輯：林恕暉）1130502