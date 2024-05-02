新北警逮捕詐團赫見藝人女婿當車手 收押禁見

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）詐欺集團以投資為由，誘騙投資人上當。某知名藝人的女婿陳姓男子，因涉嫌充當詐團第二層的車手，日前收取詐騙贓款時，遭警方循線逮捕，由檢方複訊並報請法院裁准收押禁見。

新北檢方今晚證實偵辦這起詐團案，因有相關當事人未到案，並將繼續擴大偵辦。檢方將搜索詐團的水房，也就是負責收受贓款、製造金流斷點的部門。

據了解，新北市被害人是透過社群LINE的群組，加入投資，並被遊說擴大投資，但相對投入將近新台幣700萬元，要領回「獲利款」時遭詐團拒絕，詐團並以話術遊說繼續加碼投資。

後來，被害人驚覺受騙上當，於是，報請新北警方偵辦；同時配合警方，於4月30日以面交投資款為由，與詐團約定在板橋區的某處路邊見面交款。

據悉，當被害人與取款車手見面時，警方見時機成熟，前往逮捕第一層的車手，並循線繼續前往板橋捷運站的連通道，逮捕第二層的「收水手」陳姓與另名男子。

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警方說，詐團將錢稱為水，詐騙收水的意思就是收受贓款，車手提領贓款後，會送至指定地點交付給收水手，收水手再轉交給水房，水房人員透過地下匯兌或其他方式洗錢後，將贓款交回詐騙集團首腦。

警方偵辦過程，一共逮捕3人，除車手外，警方發現陳姓男子為「收水手」，負責第二層收取詐騙款。經查，他是知名藝人的女婿。經檢方複訊後，已經於5月1日收押。因檢方將持續擴大偵辦，警方對本案相對低調。（編輯：林恕暉）1130502