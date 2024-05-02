金山二媽回娘家5/23北海岸徒步行腳 送壓轎金

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）2024年北海岸傳奇媽祖文化祭11日將登場，金包里二媽回野柳媽祖洞祭典，將於23日舉行。主辦單位今天表示，限量媽祖造型氣球及光明燈、壓轎金等，將提供全程隨轎行腳的信眾。

金包里慈護宮董事長游忠義今天在記者會表示，每年全程18公里的徒步海岸遶境活動，是北海岸傳奇媽祖文化祭的重要一環。今年信眾可背著媽祖氣球隨香，造型氣球是以金包里二媽的「媽中媽」為概念設計，內有小神衣及2024限定祝福籤詩。

副市長劉和然表示，金包里慈護宮是北海岸地區的信仰中心，超過200年歷史。每年依傳統，於農曆4月16日最大退潮時，從金山區步行，恭請金包里二媽返回野柳媽祖洞，沿路可欣賞美麗的海岸線，是宗教盛事。

廟方說，設計甲辰年信封壓轎金發送，不但保平安也有紀念價值。換壓轎金的集章地點位於金包里慈護宮、野柳保安宮、東澳朝天宮、漁澳順天宮4處。走完全程並集滿紀念章的信眾，可獲壓轎金1份。

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主辦單位說，徒步海岸遶境活動將於3日開始報名，11日起將展開一系列藝術家表演，母親節捐血義賣，傳統歌仔戲演出活動；沿途設粿粽、肉包、紅龜粿、黑糖粿等金山特色小吃美食補給站。

國家文化資產網表示，具特色的海岸媽祖「回娘家」文化活動，是市府登錄的文化資產，由金山慈護宮起駕，護駕二媽（媽中媽）回聖境（媽祖洞），沿著海岸行腳至野柳地質國家公園內之「媽祖洞」，也就是原發現海漂媽祖神尊之海蝕洞。（編輯：張銘坤）1130502