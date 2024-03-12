日本政府拚脫碳 提擴大離岸風機設置海域修法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京12日綜合外電報導）日本政府今天在內閣會議上通過再生能源海域利用法修正草案，將可設置離岸風力發電機的海域從目前的領海擴大到專屬經濟區（EEZ）。日本政府將力拚國會本會期通過修法。

日本共同社報導，為達成日本政府日前設定的2050年溫室氣體排放量淨零目標，修法希望將設置離岸風機海域擴大到EEZ。

日本海洋政策擔當大臣松村祥史今天在記者會上說，離岸風力發電是邁向可再生能源成為主力電源的「王牌」，將確實推動國會早日通過修法。

日本政府日前針對離岸風力發電提出到2040年時裝置容量達4500萬瓩目標，大約等於45座核電機組的最大發電量。

讀賣新聞日前報導，現行再生能源海域利用法規定，中央政府可在「領海及內水」將適合設置離岸風機的海域指定為「促進區域」，允許經公開招標得標業者最長使用30年。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據目前規劃，擴大離岸風機設置海域將採階段式做法，先由中央政府指定「招募區域」，針對有意願業者發出臨時許可，若業者跟漁民等地方相關人士開會並取得共識，將獲得中央政府正式許可。

至今設置在領海內的離岸風機，大多採用將基座固定在海底的固定式風機。一旦要設置在水深較深的專屬經濟區，預料將採用漂浮在海面上的浮體式風機。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130312