王品首季每股賺3.77元 漢來美食賺近半個股本

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（中央社記者江明晏台北9日電）王品首季營收創歷史次高，每股盈餘（EPS）3.77元，在中國市場持盈保泰，前4月關閉10店，台灣4月營收則受食安事件影響；漢來美食首季每股賺4.73元，受惠展店效益，創上櫃以來新高。

王品集團今天召開董事會，會中通過2024年第1季合併營收新台幣56.5億元，季增2.74%，年增0.75%，為單季歷史次高紀錄，單季稅後淨利3.1億元，年減16.98%，每股盈餘（EPS）3.77元。

王品說明，2023年首季有長達10天春節連假，且疫情解封帶動報復性消費，所有分店高稼動率造就營收大增、成本相對偏低，墊高獲利基期，今年則反映消費恢復日常情況，且原物料、人力、電費上漲等趨勢。

王品集團同步公告4月自結合併營收16.4億元，年減7.88%，受初瓦、嚮辣西門事件影響，台灣事業群4月業績13.3億元，年減3.66%，但集團已於4月18日起啟動用戶關懷專案，對消費者退費並致送醫療費及慰問金，同步針對衛生局所提缺失全數改善完成，主管機關認可，將於5月13日復業。

王品大陸事業群4月營收3.1億元，年減22.44%，累計合併營收72.5億元，年減1.5%。

展望第2季，王品指出，台灣事業群受惠5月母親節聚餐、6月畢業季與謝師宴需求，帶動業績，而對於大陸市場，王品表示，仍將持盈保泰觀察市況。

王品4月在中國再關閉3間門市，包括王品、西提各一家，並關閉北島鮨鮮品牌單店；今年首季則在在中國市場關閉的7家店，其中王品牛排關閉2家、西堤關閉3間，2021年推出的四川火鍋「西川霸牛」和去年第4季推出的「廢成都火鍋」都已悄悄熄燈，合計前4月共關閉10家店。

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漢來美食今天公布今年第一季財報，營收16.79億元，季增28%、年增30%；稅後淨利2億元，季增近5倍、年增57%，每股盈餘4.73元，各項數據刷新紀錄，主要受惠農曆春節消費需求提高、宴會廳企業尾牙春酒旺季開出場次成長，及台北漢來大飯店館內餐廳去年第4季加入營運後，產能到位開始獲利。

漢來美食4月單月營收3.86億元，月減21%、年增6%；累計前4月營收20.66億元，年增24%。第2季雖為傳統淡季，但從旗下餐廳訂位情形來看，母親節仍為聚餐需求高峰。（編輯：蘇志宗）1130509