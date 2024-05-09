藍新科技搶進加密貨幣支付服務 拚今年底興櫃

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（中央社記者吳家豪台北9日電）第三方支付業者藍新科技旗下藍新金流今天宣布與幣託集團合作，共同推出線上加密貨幣支付服務BitoPay。藍新科技總經理鍾興博表示，藍新去年處理交易金額約新台幣900億元，今年朝破千億元目標邁進。

鍾興博說，藍新去年營收創新高，已經小幅獲利，今年第1季營收持續成長、年增兩位數。展望今年營運，除了追求營收成長，也希望內部管理可以再提升，預計今年底前興櫃。

針對IPO（初次公開發行）時程，鍾興博表示，金流市場可以做的服務很多，藍新會持續布局，同時提升平台系統並增加介接金流方式，希望未來1到2年可以邁向IPO。

藍新集團提供刷卡、行動支付/錢包、跨境支付等數十種收款服務，目前資本額7.5億元，最大股東智冠持股約51%，第2大股東全達持股約30%。

BitoPay支援比特幣、以太幣、泰達幣等3種市場主流幣種，消費者在線上商店挑選以新台幣計價的商品，支付流程中會即時顯示所選幣別的匯率資訊，完成支付後，BitoPay將對應的加密貨幣轉換為新台幣，撥付給藍新科技。

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鍾興博表示，藍新觀察到虛擬貨幣的發展與管理漸漸成熟，目前幾個主流虛擬貨幣已經廣為消費者熟悉，成為基本資產配置。虛擬貨幣除了投資價值之外，如果可以打通消費通路，找到新的消費商機，就是未來支付的新藍海，在國外很多先進國家已經是「進行式」。

不過，鍾興博指出，台灣數百萬商家雖然想擁抱廣大的虛擬貨幣商機，但面對虛擬貨幣開戶、系統介接、帳戶結算及風險控管，實際上卻窒礙難行。藍新與幣託合作開發，讓商店可以無痛無縫擁抱虛擬貨幣商機，這是今年最新的藍海布局。（編輯：楊蘭軒）1130509