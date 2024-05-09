大同：受惠強韌電網計畫 4月營收創近6年同期新高

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（中央社記者潘智義台北9日電）大同公司今天公布4月合併營收新台幣38.99億元，因電力事業群持續受惠強韌電網計畫，基礎電力設備升級的強勁需求，單月營收創近6年同期新高，月增6.23%、年增0.93%。

大同統計，今年1至4月營收147.2億元，年減1.77%，主因受集團內電子代工事業群傳統淡季影響。

大同電力事業群為主要成長引擎，在政府及民間電力設備需求續增、穩定出貨下，大同的重電、電線電纜、智慧電表、商業空調4大事業部喜迎雙位數年成長，其中，重電及智慧電表事業部增長幅度最為顯著。

展望未來，大同重電事業部的台電標案訂單不僅將於5月密集出貨，近期更拿下台電161kV電力變壓器與161kV並聯電抗器標案，總金額為同業之冠，將有效墊高重電事業部業績。

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海外布局方面，大同繼取得美國UL認證後，擴大參加5月7日於加州登場的美國國際電力展覽會，將與相關客戶洽談訂單爭取合作機會。由於美國政府計畫將電網逐步汰舊換新，進行能源轉型及建置人工智慧（AI）資料中心等，相關計畫會導致用電耗能增加和變壓器需求大幅上升。

大同此次參展主要加強在行銷電力級與配電變壓器，有助爭取美國市場訂單，抓緊美國電網升級商機。（編輯：張均懋）1130509