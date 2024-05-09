彰化伸港3姊弟車禍姊姊命危 家屬憂曾祖父無法接受

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化伸港3姊弟車禍案，原本在彰化秀傳醫院治療的姊姊發生急性水腦症，昏迷指數回到3；3姊弟家屬指出，院方已通知要有心裡準備，但他們不敢跟3姊弟的曾祖父說，怕老人家無法接受。

伸港鄉3姊弟2月22日過路口時被休旅車撞傷，其中10歲姊姊被送往彰化秀傳醫院急救，昏迷指數一度從3升到11，雖恢復意識，不過無法說話；至於在彰化基督教醫院接受治療的8歲妹妹昏迷指數為3，須靠儀器維持呼吸心跳。

原本狀況好轉的姊姊5月1日突然發生急性水腦症，醫師雖緊急進行引流手術，姊姊仍陷昏迷，昏迷指數回掉到3，狀況不樂觀，但院方仍全力救治中。

3姊弟親友今天接受媒體聯訪時說，已接到醫院通知說姊姊狀況不樂觀，要有心理準備，他們也希望院方全力搶救，家屬現在只能瞞著3姊弟曾祖父，因為長輩年紀大，身體又不好，現在能瞞多久就瞞多久，至於妹妹在車禍發生後就不曾睜開眼睛，也不知道何時能清醒。

家屬指出，姊妹發生車禍後都陷昏迷，他們也將針對開車的老翁及車主提告。（編輯：陳仁華）1130509